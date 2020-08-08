شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى واللجنة الأولمبية ينعيان شقيقة عمرو الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، بخالص العزاء لعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته، وحرص حسام البدرى المدير الفنى وأعضاء جهازه الفنى على مواساة رئيس الاتحاد فى مصابه الأليم، متمنين أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازى والمواساة لعمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم لوفاة شقيقته.. ونعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة على تعيين محمود البنا حكماً لمباراة الأهلى وإنبى، المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدورى.

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وبعد غياب عدة أشهر يظهر فريق الأهلى فى بطولة الدورى المحلى غدا، الأحد، حيث يلتقى المارد الأحمر مع فريق إنبى فى الثامنة مساءً فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة بالمواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام، وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبى المباراة وهو فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

وعلى الجانب الآخر واجه الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان أزمة تتمثل فى غياب نجمه محمد شريف المعار للأهلى خاصة أن عقد إعارة اللاعب يمنع مشاركته أمام الفريق الأحمر، فى الوقت الذى جهز طولان العديد من البدائل الهجومية لمفاجأة الدفاع الأهلاوى.