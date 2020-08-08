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الأهلي يكشف موقف أيمن أشرف من مباراة إنبي وتطورات تأهيل ياسر إبراهيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن أيمن أشرف لاعب الفريق بات لائقا طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة انبي غدا ،مُعلقاً: تم الاطمئنان علي حالة اللاعب أمس بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وبعد تواجده أيضا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي..يذكر ان أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي قبل انتظامه أمس في المران الجماعي، ويستعد الأهلي لمواجهة انبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، أستكمل ياسر إبراهيم مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم ، وأدي اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم اليوم وأعقبها خضوعه لتدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

من ناحية أخرى، أعلن الاهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى إن الجهاز الفنى حدد 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».

 

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