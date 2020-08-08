شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستبعد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة وصالح جمعة ومحمود كهربا وعربي بدر ومحمد شكري عصر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت التدريبات حصول اللاعبين علي وحدات تدريبية متنوعة وذلك قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم والذي يأتي استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبذلك يخرج صالح جمعة والثنائي الصاعد عربي بدر ومحمد شكري من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في لقاء إنبي لأسباب فنية ، فيما يغيب ربيعة للإيقاف مباراة واحدة بعد طرده في أخر لقاء خاضه الاهلي بالدوري قبل توقف المسابقة منذ عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا" وكان أمام سموحة يوم 11 مارس الماضي وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله ، كما يغيب كهربا للأيقاف عشرة مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر.

Advertisements

ويضم التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة إنبى كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولى، ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، وفى الوسط عمرو السولية بجانب المالى آليو ديانج وفى النصف الهجومي يلعب محمد مجدى قفشة وأجاى وجيرالدو ومروان محسن.

ويدخل الأهلي المباراة متربعا على صدارة الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.