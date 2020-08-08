شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات نارية لبايرن ودورتموند فى افتتاح الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية عن جدول منافسات البوندزليجا لموسم 2020- 2021، المقرر انطلاقه 18 سبتمبر المقبل.
وتشهد الجولة الافتتاحية صدامات نارية، إذ يستقبل بايرن ميونخ، حامل اللقب، نظيره شالكه، على ملعب أليانز أرينا، فيما يخوض بروسيا دورتموند مواجهة قوية ضد بروسيا مونشنجلادباخ.
ومن المقرر أن تُقام الجولة الافتتاحية بين يومى 18 و21 سبتمبر المقبل، لكن الرابطة لم تحدد حتى الآن مواعيد بعينها للمباريات.
وتقرر أن يخوض بايرن مباراته التالية خارج أرضه ضد هوفنهايم، فيما يحل دورتموند ضيفًا على أوجسبورج، كما سيُقام ديربى الرور بين دورتموند وشالكه، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة، بين يومى 23 و26 أكتوبر القادم.
وسيحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك الكلاسيكو المنتظر بين أسود الفيستيفال والفريق البافارى، بين يومى 6 و8 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة.
وفى الدور الثانى، سيستقبل بايرن غريمه دورتموند، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الـ24، بين يومى 5 و8 مارس المقبل.
وحددت الرابطة يوم 30 سبتمبر المقبل لإقامة مباراة السوبر الألمانى بين بايرن ميونخ، بطل الدورى والكأس، ودورتموند، وصيف حامل لقب البوندزليجا، على ملعب أليانز أرينا.
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