شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق أرسنال مع «أوباميانج» لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مترو» الإنجليزية، توصل نادى أرسنال، لاتفاق مع الجابونى بيير إيمريك أوباميانج على تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

وينتهى تعاقد أوباميانج مع الجانرز قى صيف 2021، وهو ما قد يجبر النادى اللندنى على بيع اللاعب هذا الصيف حال عدم تمديد عقده بدلا من رحيله مجانا.

وقالت الصحيفة، إن أرسنال توصل لاتفاق شفهى مع أوباميانج لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة حتى 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمى خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أرسنال تقدم بعرض جديد لأوباميانج من أجل تجديد عقده المنتهى في يونيو 2021، يحصل من خلاله على راتب أسبوعى يبلغ 300 ألف جنيه إسترلينى.

ويتقاضى الجابونى إيميريك أوباميانج حاليًا 198 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا في أرسنال في الوقت الراهن.

وكان أوباميانج قد قاد أرسنال منذ عدة أيام للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى، بعد أن سجل ثنائية في انتصار الجانرز على تشيلسى في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

في نفس السياق، توصل نادى أرسنال لاتفاق مع البرازيلى ويليان لاعب خط وسط نادى تشيلسى، للتعاقد معه لمدة 3 سنوات بعد موافقة اللاعب على العرض الذي تقدم به أرسنال.

وقالت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، إن نادى أرسنال اتفق بالفعل مع اللاعب وأصبح على وشك الفوز في المنافسة مع برشلونة وإنتر ميامى اللذين يتنافسان على ضم ويليان.

وأشارت إلى أن الأسباب التي جعلت ويليان يوافق على الانتقال إلى أرسنال، هي طول مدة العقد 3 سنوات والتى كان ينتظرها من تشيلسى ولم تتحقق، إلى جانب فرصة العمل مع مواطنه إيدو مسؤول الأمور الفنية بالفريق اللندنى.

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شارك ويليان في 47 مباراة مع تشيلسى في جميع المسابقات وأنهى الموسم بشكل جيد بتسجيل أربعة أهداف في الدورى الإنجليزى الممتاز بعد استئناف المسابقة.

ويرغب تشيلسى في الاستماع إلى عروض لما يصل إلى 10 من لاعبى الفريق الأول، أبرزهم حارس المرمى كيبا أريزابالاجا، وجورجينيو، وثلاثة مدافعين أنطونيو روديجر، وكورت زوما، وأندرياس كريستينسن، إيمرسون، جورجينيو، إلى جانب بيع المعارين فيكتور موسيس، تيموى باكايوكو، دانى درينك واتر وميشى باتشواى.

جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تستمر لمدة 10 أسابيع اعتبارًا من 27 يوليو وتغلق الساعة 11 مساءً في 5 أكتوبر.