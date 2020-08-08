شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى سموحة قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة حمادة صدقى، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب «ذئاب الجبل»، والمحدد لها السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الجهاز الفنى للفريق أزمة بسبب غياب الحارس الأساسى، الهانى سليمان، بعد عقوبة الإيقاف من قِبَل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ثلاث مباريات على الحارس، بعد أحداث مباراة فريقه الودية مع الاتحاد السكندرى بسبب مشكلته مع أحمد رفعت.

وأكد أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى، أنه عقد جلسة مع «سليمان» لرفع روحه المعنوية، ولاسيما أنه كان قد وصل إلى قمة فورمته قبل الإيقاف.

من جانب آخر، يفاضل «صدقى»، ومعه أحمد ناجى، بين أحد الحارسين عمر صلاح وأحمد الشيخ، لتولى أحدهما مهمة قيادة الفريق أمام المقاولون العرب، وإن كانت كفة «صلاح» هي الأرجح لقيادة الفريق السكندرى.