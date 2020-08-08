شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مسائي خفيف للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خفيفة مساء اليوم السبت، بطالة الألعاب الرياضية «الجيم» فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.
ومن المقرر أن يكون التمرين عبارة عن مران للعضلات خفيف.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يكتفي الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بخضوع اللاعبين لهذه الفقرة فقط، في ظل خوضهم تدريبات قوية صباح اليوم.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، بالدوري الممتاز.
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