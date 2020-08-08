شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الاتحاد السكندري بسبب كثرة الغيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على الاجتماع بفريق الكرة والجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، داخل معسكر الفريق ببرج العرب، والمقام استعدادًا لمباراة نادى الزمالك، المقرر لها غدًا الإثنين، في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر للدورى الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد برج العرب.

وطالب رئيس النادى اللاعبين، خلال الجلسة، ببذل كل ما لديهم من جهد سواء أمام الزمالك أو في المباريات القادمة لإسعاد جماهير الثغر، مؤكدًا أن الفريق سيلقى كل الدعم من جماهيره ومجلس إدارة النادى للعودة مجددًا إلى الانتصارات والأداء المتميز الذي قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم، وكان للزيارة مردود طيب ألهب حماس لاعبى الفريق.

وكان «يوسف» قد عبر عن قلقه نظرًا للغيابات المتعددة بصفوف الفريق، ومنها نور السيد للإيقاف، وأحمد رفعت ورزاق سيسيه طبقًا لبنود التعاقد مع الزمالك عند الإعارة.