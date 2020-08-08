شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يقود مران خماسي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة، وصالح جمعة، ومحمود كهربا، وعربي بدر، ومحمد شكري، عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة إنبي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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