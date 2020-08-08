ياسر إبراهيم يستكمل برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.
وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم اليوم السبت، وأعقبها خضوعه لتدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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