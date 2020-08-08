شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وكتب آل الشيخ :«لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي ... وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء !».

يذكر أن تركى أل الشيخ، تعرض إلى وعكة صحية سافر على آثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج.