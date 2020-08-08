شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».
وكتب آل الشيخ :«لم اتأذى في حياتي من اعدائي كما اتآذيت من اصدقائي ... وهذا ان دل أن الغلط يكمن فيني لانني لم أحسن اختيار الاصدقاء !».
يذكر أن تركى أل الشيخ، تعرض إلى وعكة صحية سافر على آثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,147
-
تعافي
50,553
-
وفيات
4,971
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.