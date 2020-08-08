شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنعي شقيقة عمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد كرة القدم لوفاة شقيقته.
وينعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.
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