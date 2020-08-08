شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنعي شقيقة عمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بخالص التعازي والمواساة للأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد كرة القدم لوفاة شقيقته. وينعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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