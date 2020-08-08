شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يكتفون بتدريبات في الجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة مساء اليوم بجيمانيزيوم فندق الإقامة بمعسكر برج العرب. ومن المقرر أن يكون التمرين عبارة عن مران للعضلات خفيف. ويكتفي الجهاز الفني بخضوع اللاعبين لهذة الفقرة فقط ، في ظل خوضهم تدريبات قويه صباح اليوم . ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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