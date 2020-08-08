شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعي الجنايني في وفاة شقيقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاة شقيقته والتي وافتها المنية اليوم إثر أزمة صحية تعرضت لها في الأيام الأخيرة . ويتقدم وزير الرياضة بخالص العزاء لاسرة الراحلة بخالص العزاء والمواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفره ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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