شكرا لقرائتكم خبر عن البدري وجهاز المنتخب ينعون شقيقة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقدم أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري بخالص العزاء للأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته. وحرص الكابتن حسام البدري المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البدري وجهاز المنتخب ينعون شقيقة الجنايني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.