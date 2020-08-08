شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عصر اليوم السبت، وفاة شقيقة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة. وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد خالص المواساة والتعازي للسيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة السيدة الفاضلة شقيقته التي وافتها المنية اليوم بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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