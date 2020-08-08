شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يراجع خطة مواجهة إنبي في مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين، السبت، لشرح طريقة أداء فريق إنبي المقرر مواجهته غدًا الأحد في الدوري، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، كما تتضمن المحاضرة مراجعة التكليفات الفنية للاعبين المقرر أن يدفع بهم المدير الفني في المباراة.

ويسعى الأهلي إلى استغلال ما تبقى من منافسات الدوري، من أجل الاستعداد بصورة مثالية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي بالوداد المغربي في سبتمبر المقبل.

يذكر أن الأهلي قد حقق 16 انتصارًا متتاليًا في الدوري قبل التعادل أمام سموحة، ولم تتلق كتيبة رينيه فايلر أي هزيمة حتى الآن على الصعيد المحلي.