شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بقرار استقدام حكام أجانب للقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بقرار اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، والمقررة 22 أغسطس الجاري، في الجولة 21 للدوري الممتاز. واعتبر مسؤولو الزمالك أن وجود طاقم تحكيم أجنبي في مباراة القمة أمر ضروري، لضمان العدالة والشفافية. وكانت اللجنة الخماسية قد أعلنت رسميًا تعيين طاقم تحكيم أجنبي، سيتم الاتفاق معه خلال الأيام المقبلة لإدارة مباراة القمة في الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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