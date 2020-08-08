شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يعلن تعافي لاعبيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، أن جميع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وأصبحوا في صحة جيدة بعد انتهاء برنامج العزل والعلاج بنجاح كبير.

وشدد مدير الكرة على أن مجلس إدارة النادي وفر اللازم للمصابين والمخالطين، حتى تسنى لهم الشفاء التام.

وقال «مهدي»: «الفريق سيخضع لمسحة قبل مباراة الأهلي بـ48 ساعة، للتأكد من سلبية نتيجة جميع عينات اللاعبين».