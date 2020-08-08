اخبار الرياضه

مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية بمعسكر الفريق، ظهر اليوم السبت، عقب انتهائهم من المران الصباحي، للاطمئنان والكشف على فيروس ، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.

يأتي ذلك وفقًا للإجراءات المتبعة، استعدادًا للمواجهة المقبلة للفريق أمام الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، بالدوري الممتاز.

يذكر أن المسحة الأخيرة للفريق جاءت كلها سلبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة المصري، التي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    95,147

  • تعافي

    50,553

  • وفيات

    4,971

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا