شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية بمعسكر الفريق، ظهر اليوم السبت، عقب انتهائهم من المران الصباحي، للاطمئنان والكشف على فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة.
يأتي ذلك وفقًا للإجراءات المتبعة، استعدادًا للمواجهة المقبلة للفريق أمام الاتحاد السكندري، الإثنين المقبل، بالدوري الممتاز.
يذكر أن المسحة الأخيرة للفريق جاءت كلها سلبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة المصري، التي فاز بها الفريق بهدف دون رد.
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الوضع في مصر
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اصابات
95,147
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تعافي
50,553
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وفيات
4,971
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