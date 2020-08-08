شكرا لقرائتكم خبر عن «بيومي» الإسماعيلي يتحدث عن طموحاته مع الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع محمد بيومي، لاعب الإسماعيلي الصاعد، والذي يعتبر أحد أصغر لاعبي الدوري الممتاز، أن يلفت الانظار إليه بشكل سريع مع الفريق رغم صغر سنه، وتعتبره الجماهير الوريث الشرعي لنجوم وسط ملعب الدراويش على مدار التاريخ.

وأبدى «بيومي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، رضاه تمامًا عن ما قدمه مع الدراويش خلال الموسم الجاري، رغم التعثرات التي تعرض لها الفريق هذا الموسم.

وتابع: «كنت أتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر الأوليمبي، تحت قيادة شوقى غريب، وأرى أن الدراويش بوابتي لتحقيق هذا الهدف، كما بدأت الموسم الحالي بشكل مميز بشهادة الجميع تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش، الذي تأثرت كثيرًا برحيله، ثم تراجع مستوايا بعد رحيله قبل أن يتولى جوميز المهمة حاليًا، ويعيد لى الثقة بشكل تدريجي لاستعادة تألقي».

وأضاف: «لا أتأثر بالضغوط الجماهيرية، والدليل على ذلك أن أول مباراة شاركت فيها مع الفريق كانت أمام أهلى بني غازي بالبطولة العربية بحضور الجماهير وقدمت مستوى جيد».

وواصل لعبت 7 مباريات بالبطولة العربية هذا الموسم وأتطلع دائما للحفاظ على مكانى مع الفريق وتحقيق الإبداع والتألق من خلال دعم الجماهير.

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