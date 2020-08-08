شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تسابق الزمن لإعلان جدول الدوري في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسابق لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، الزمن من أجل الانتهاء من تنسيق جدول مباريات الدوري الممتاز في شهر سبتمبر المقبل.
وتكثف لجنة المسابقات من اجتماعاتها، من أجل تجهيز الجدول وإعلانه بشكل رسمي، خصوصًا بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، والتى يشارك فيها الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز.
وكان اتحاد الكرة قد اكتفى بإعلان جدول الدوري في شهر أغسطس حتى الجولة الثانية والعشرين فقط.
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