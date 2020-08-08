إكتشاف حالة كورونا في نادي أسوان قبل مواجهة مصر المقاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أعلن نادي ​أسوان​ عن ظهور حالة إيجابية ب​فيروس كورونا​ لأحد لاعبيه بعد مسحة طبية خضع لها الفريق الجمعة للاطمئنان على سلامة عناصره من فيروس كورونا.



وظهرت حالة إيجابية واحدة من بين 34 حالة تم إجراء المسحة الطبية عليهم قبل مواجهة مصر المقاصة غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 لبطولة الدوري ووفقا لصفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك".

وخاض النادي 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف الدوري، تعادل بهدف لمثله أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب مرتين بنفس النتيجة ثم خسر بنتيجة 3-2 أمام وادي دجلة.