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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباريات الاهلي والزمالك في أفريقيا قد تقام بحضور الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
كشف رئيس هيئة استاد القاهرة، علي درويش، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد يسمح بحضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك، في دوري أبطال إفريقيا، بعد استقرار الأوضاع بشأن فيروس كورونا.
وقال علي درويش في تصريحات صحافية: "قد تحضر الجماهير، ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".
وتابع: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".
وأوضح درويش: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".
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