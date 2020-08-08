مباريات الاهلي والزمالك في أفريقيا قد تقام بحضور الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

كشف رئيس هيئة استاد القاهرة، علي درويش، بأن ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم​، قد يسمح بحضور الجماهير في مباريات ​الأهلي​ و​الزمالك​، في دوري أبطال إفريقيا، بعد استقرار الأوضاع بشأن ​فيروس كورونا​.

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وقال علي درويش في تصريحات صحافية: "قد تحضر الجماهير، ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وأوضح درويش: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".