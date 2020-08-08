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مباريات الاهلي والزمالك في أفريقيا قد تقام بحضور الجماهير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

كشف رئيس هيئة استاد القاهرة، علي درويش، بأن ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم​، قد يسمح بحضور الجماهير في مباريات ​الأهلي​ و​الزمالك​، في دوري أبطال إفريقيا، بعد استقرار الأوضاع بشأن ​فيروس ​.

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وقال علي درويش في تصريحات صحافية: "قد تحضر الجماهير، ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وأوضح درويش: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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