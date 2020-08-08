جيرارد: ليست هناك حاجة لبيع نجوم رينجيرز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أكد مدرب نادي ​رينجيرز​ الأسكتلندي ​ستيفن جيرارد​ Steven Gerrard أن فريقه ليس مضطراً على بيع اللاعبين في السوق، بالرغم من وجود بعض المشاكل المالية في النادي.



و قال جيرارد عند سؤاله عن الأمر :"لست تحت ضغط كبير للتخلص من اللاعبين، لكنني أحاول تقليل عدد اللاعبين من أجل أن أعيد بعض اللاعبين إلى اللعب".

و تابع :"أعلم بأننا سنتلقى بعض العروض لبعض اللاعبين، لكن حتى الآن لم نتلقى اي عرض مغري لأي لاعب لذلك سنمضي قدماً بمن نمتلك".