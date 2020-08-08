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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرارد: ليست هناك حاجة لبيع نجوم رينجيرز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
أكد مدرب نادي رينجيرز الأسكتلندي ستيفن جيرارد Steven Gerrard أن فريقه ليس مضطراً على بيع اللاعبين في السوق، بالرغم من وجود بعض المشاكل المالية في النادي.
و قال جيرارد عند سؤاله عن الأمر :"لست تحت ضغط كبير للتخلص من اللاعبين، لكنني أحاول تقليل عدد اللاعبين من أجل أن أعيد بعض اللاعبين إلى اللعب".
و تابع :"أعلم بأننا سنتلقى بعض العروض لبعض اللاعبين، لكن حتى الآن لم نتلقى اي عرض مغري لأي لاعب لذلك سنمضي قدماً بمن نمتلك".
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