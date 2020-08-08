ايمري كان مُعجب بخبر إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أعرب اللاعب الألماني، ​إيمري كان​، عن إعجابه بخبر إقالة المدير الفني لنادي ​يوفنتوس​ ​ماوريسيو ساري​ من منصبه كمدير فني للبيانكونيرو، عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.



وكان إيمري كان، اللاعب السابق لليوفي والحالي لبوروسيا دورتموند، بوضع علاقة "لايك - إعجاب" على خبر إقالة ساري في الصفحة الرسمية لليوفنتوس عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وتأتي هذه النقمة من كان على ساري، بعد أن قام الأخير بإستبعاده من قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا بداية الموسم.