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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحافة الإنجليزية تتغنى بأفضل ليلة أوروبية لغوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
تغنت الصحافة الإنجليزية، اليوم السبت، بانتصار مانشستر سيتي على ريال مدريد 2-1 على ملعب الاتحاد، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفة ليلة أمس بأفضل ليلة أوروبية للمدير الفني لـ"السيتيزنس" الإسباني بيب غوارديولا. كتبت محطة سكاي سبورتس على موقعها الإلكتروني: "غوارديولا حقق أكبر نجاح له منذ وصوله للسيتي"، مبرزة تفوق الفريق الإنجليزي على الريال. وأضافت: "الريال خسر ذهاباً وإياباً الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عقد". وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الضوء على تفوق السيتي بشكل كبير على ريال مدريد، رغم افتقاده لجهود مهاجمه سرجيو أغويرو الذي يتعافى من جراحة في الركبة. وتابعت: "قد يضطر مانشستر سيتي إلى التعامل مع غياب أغويرو لما تبقى من المسابقة، لكن الطريقة التي لعبوا بها ضد ريال مدريد تظهر أنهم قادرون على الفوز باللقب دونه". ومن ناحيتها ذكرت صحيفة غارديان، أن أداء السيتي في ملعب الاتحاد، وتغلبه على الريال 2-1 بهدفي رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس كان "الأفضل" للفريق الإنجليزي في البطولة. وأضافت: "أطاحوا لأول مرة بالمدير الفني الفرنسي للريال زين الدين زيدان، بعد تجاوزه 12 دوراً إقصائياً، واكتسبوا بالتأكيد الثقة الكافية لمحاولة الفوز بكأس أوروبا لأول مرة بالتاريخ".
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