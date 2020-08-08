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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يرصد 32 مليون إسترليني لضم مدافع ليستر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
يدرس نادي برشلونة الإسباني تقديم عرض بـ32.5 مليون جنيه إسترليني، لضم مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، التركي كاغلار سويونكو، خلال فترة الانتقالات المقبلة بداية من الموسم الجديد. يمتلك سويونكو 3 سنوات أخرى في عقده الحالي، لكنه كان فى مناقشات لبعض الوقت، ويسعى ليستر للاحتفاظ به كواحد من الرجال الرئيسيين للمدرب بريندان رودجرز. وقالت صحيفة آس الإسبانية، نقلاً عن وكيل اللاعب التركي قوله: "من المحتمل أن يوقع برشلونة معه هذا الصيف، لأنهم أرادوا التعاقد معه قبل انتقاله من تركيا إلى فرايبورغ فى عام 2016، تفاوضنا معهم فى ذلك الوقت، وقدموا مشروعاً مثيراً للاهتمام، لكننا أردنا وضعاً يضمن المشاركة لكاغلار، ولهذا السبب اخترنا نادي فرايبورغ". وأشارت الصحيفة إلى أن الوكيل، أكد أن ليفربول هو الفريق الوحيد في الدورى الإنجليزى الممتاز الذي يمكنه التعاقد معه، لكن باريس سان جيرمان قد يكون أيضاً خياراً.
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