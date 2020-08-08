- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: الفوز على الكبار طريق التتويج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد، والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. قال غوارديولا عقب المباراة: "مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي فسنظهر وكأننا فريق صغير، إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة". وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية، السبت المقبل، قال غوارديولا: "تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين بشأن ليون، ونصحوني بأن أكون متأهباً، أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة، سنستمتع بهذا الفوز، ثم نبدأ التفكير في مباراة ليون".
كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا: الفوز على الكبار طريق التتويج بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.