إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أكدت شبكة سكاي سبورت، أن إدارة يوفنتوس الإيطالي قد استقرت بالفعل على إقالة مدرب الفريق ساري من منصبه، وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط. أشارت شبكة سكاي، بأنه تم بالفعل إبلاغ الفريق والجهاز الفني بالإقالة، وفي انتظار بيان يوفنتوس الرسمي للإعلان عن رحيل المدرب. وكان يوفنتوس تعرض للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ليون 2-1 في الإياب، مما أشعل النادي داخل النادي للوداع المبكر من البطولة.

