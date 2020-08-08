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إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

أكدت شبكة سكاي سبورت، أن إدارة يوفنتوس الإيطالي قد استقرت بالفعل على إقالة مدرب الفريق ساري من منصبه، وفي انتظار الإعلان الرسمي فقط. أشارت شبكة سكاي، بأنه تم بالفعل إبلاغ الفريق والجهاز الفني بالإقالة، وفي انتظار بيان يوفنتوس الرسمي للإعلان عن رحيل المدرب. وكان يوفنتوس تعرض للإقصاء من ، على الرغم من فوزه على ليون 2-1 في الإياب، مما أشعل النادي داخل النادي للوداع المبكر من البطولة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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