المصري يستعد لحرس الحدود في أجواء حزينة

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جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غدٍ الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب.

ساد المران حالة عامة من الحزن لدى جميع اللاعبين بسبب وفاة والدة زميلهم أحمد مسعود حارس مرمى الفريق صباح اليوم وهو الأمر الذي اضطر معه اللاعب لمغادرة المعسكر فورًا ، لذا حاول الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق اخراج اللاعبين من تلك الحالة بشحذ هممهم وحثهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

أما عن المران فقد اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية ، وشهد المران مشاركة الثنائي عمر كمال عبد الواحد والنيجيري أوستين أموتو، حيث ظهرت بمستوى مبشر يرجح من ضمهم لقائمة الفريق المختارة لخوض اللقاء الذي يغيب عنه أحمد شوشة مدافع الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك الأخيرة.

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