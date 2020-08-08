شكرا لقرائتكم غلطة اللاعب بألف.. أوباما يخلط بين المظلوم ودعائه فى تويتة غامضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً:"اتَّقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"، ولكنه وقع فى خطأ كبير يتنافى مع الحديث النبوى، والذى ينص على "اتَّقِ دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".





يوسف أوباما بعدما تناثرت العديد من الأنباء حول الأمور المختلفة التى تخصه فى الفترة الأخيرة عقب إصابته فى العضلة الأمامية التى أبعدته عن معسكر الفريق الأبيض فى مدينة برج العرب ومباريات الفريق بالدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأهيل يوسف إبراهيم أوباما فى صالة الجيمانزيوم الخاصة بالنادى، ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلى وبذلك أصبح أوباما خارج معسكر الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى لتأكد غيابه عن اللقاء المقرر له بعد غد الاثنين باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

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وسمح الجهاز الفنى للزمالك لأوباما بمغادرة معسكر برج العرب، بعد إصابته فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مباراة المصرى الأخيرة والتى فاز بها الفريق بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين الخميس الماضى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويخضع أوباما فى الوقت الحالى لبرنامج تأهيلي في يتخلله تدريبات بجيمانيزيوم النادى، حيث تأكد غياب اللاعب عن مواجهة الاتحاد السكندرى بشكل نهائى، وحصل أوباما على راحة منذ 5 أيام قبل بداية تأهيلية وبذلك سيتبقى أمامه ما يقرب من أسبوع للعودة للمشاركة مع الفريق، بعدما انضم اللاعب اليوم لمعسكر الفريق ببرج العرب، لبدء عمليات تأهيله، ويبحث جهاز الزمالك عن تجهيز أوباما للتواجد فى مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، حيث يسبق لقاء القمة خوض الأبيض ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فى الجولات الـ 18 والـ 19 والـ 20 من منافسات الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته أمس الخميس، بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.