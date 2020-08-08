شكرا لقرائتكم فايلر يعلن قائمة الأهلي ضد إنبي .. غياب رمضان صبحي وشريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي".
شهدت القامة غياب رمضان صبحي وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأول بداعي عدم الحصول على موافقة ناديه بالتواجد لنهاية الموسم، والثاني فنياً.
قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة، وصالح جمعة، ومحمود كهربا، وعربي بدر، ومحمد شكري، عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة إنبي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم السبت، في المران الأخير قبل مواجهة إنبي غدًا.
وحصل حراس الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران المسائي، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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