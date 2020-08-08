فايلر يعلن قائمة الأهلي ضد إنبي .. غياب رمضان صبحي وشريف إكرامي

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي".

شهدت القامة غياب رمضان صبحي وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأول بداعي عدم الحصول على موافقة ناديه بالتواجد لنهاية الموسم، والثاني فنياً.