شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ لبحث ترتيبات المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريقالكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، من أجل الحديث عن التحضيرات الأخيرة الخاصة بمباراة إنبي.

كما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريب الرئيسي والختامي لمباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحرص رينيه فايلر خلال المحاضرة على تحفيظ اللاعبين خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة في أول ظهور للفريق ما يعد توقف تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

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كما يعلن فايلر خلال المحاضرة أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة "القائمة" التي ستدخل بمعسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض التدريبات الجماعية.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.