قناة النادي الأهلي تعتمد تكنولوجيا الواقع الافتراضي للمرة الأولى

جدة - عمرو شويل اعتمدت قناة النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ الإعلام الرياضي المصري تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وتحديدًا في برنامج «السادسة»، بعدما انتقل أحمد سمير مقدم البرنامج من الاستوديو بشكل مباشر إلى النادي الأهلي، لإجراء مقابلة مباشرة مع شريف شعبان، مراسل القناة، للوقوف على حجم استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف بطولة الدوري ومنافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويعد اعتماد تلك التكنولوجيا الحديثة للمرة الأولى في الإعلام الرياضي المصري انعكاسًا لحجم التطوير الشامل الذي شهدته قناة النادي الأهلي، والذي لم يقتصر على ديكورات الاستوديوهات والخارطة البرامجية ومقدمي البرامج فحسب، بل شمل كذلك تكنولوجيا النقل الفريدة، التي تعبر عما تملكه قناة النادي الأهلي في الوقت الراهن من إمكانات تكنولوجية ضخمة، تتيح لها منافسة كبرى القنوات الرياضية في المستقبل، وتعكس كذلك ريادة النادي الأهلي في كافة المجالات الرياضية.

وتأتي تلك الخطوة الفريدة للتأكيد على المساهمة الفعالة لقناة النادي الأهلي في تطوير منظومة الإعلام الرياضي المصري، وإظهاره بالشكل اللائق.