الأهلي ضد إنبي .. ياسر إبراهيم يواصل البرنامج التأهيلي

جدة - عمرو شويل استكمل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم اليوم، وأعقبها خضوعه لتدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.