شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يؤكد سلبية مسحة كورونا السابعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس وذلك قبل ساعات من مواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الجمعة ؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «6 مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وبدأت ملامح تشكيل الاهلي تتضح لمباراة انبي، المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة الأولى للفريقين منذ عدة أشهر بسبب تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا.

الاهلي سيفقد عددا كبيرا من لاعبيه فى مباراة الغد، أبرزهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي، فيما سيتحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة فى اللقاء عقب مران الفريق اليوم، حيث عانى اللاعب مؤخراً من كدمة فى القدم، بينما يتواصل غياب كل من محمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.

التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة إنبى يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولى، ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، وفى الوسط عمرو السولية بجانب المالى آليو ديانج وفى النصف الهجومي يلعب محمد مجدى قفشة وأجاى وجيرالدو ومروان محسن.