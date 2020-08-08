شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يؤكد جاهزية أحمد الشيخ لمباراة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. أضاف أن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.

وانتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الذي أقيم أول من أمس، حيث غاب عن المران الجماعي أمس، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريب الرئيسي والختامي لمباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحرص رينيه فايلر خلال المحاضرة على تحفيظ اللاعبين خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة في أول ظهور للفريق ما يعد توقف تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

كما يعلن فايلر خلال المحاضرة أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة "القائمة" التي ستدخل بمعسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض التدريبات الجماعية.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.