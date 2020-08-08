شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن أيمن أشرف، لاعب الفريق، بات لائقًا طبيًّا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة إنبي غدًا. أضاف: «تم الاطمئنان على حالة اللاعب أمس، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وبعد وجوده أيضًا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي». يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق أن أجرى الأهلي «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريب الرئيسي والختامي لمباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحرص رينيه فايلر خلال المحاضرة على تحفيظ اللاعبين خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة في أول ظهور للفريق ما يعد توقف تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

كما يعلن فايلر خلال المحاضرة أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة "القائمة" التي ستدخل بمعسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض التدريبات الجماعية.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.