شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة ينعي شقيقة عمرو الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بالتعازي لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا لإدارة اتحاد الكرة المصري، في وفاة السيدة شقيقته.

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وتوفيت السيدة كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني، اليوم، السبت، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، إثر أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.

وقدم أبوريدة تعازيه لعمرو الجنايني وأسرته بالكامل، ونعى السيدة شقيقته، داعيا الله عز وجل أن يدخلها فسيح جناته وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأنهم يلهم الأسرة الصبر والسلوان.