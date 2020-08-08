شكرا لقرائتكم بينكيل يقود مران بدني قوي للاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في مران الفريق مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريب الرئيسي والختامي لمباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحرص رينيه فايلر خلال المحاضرة على تحفيظ اللاعبين خطة اللعب التي سيخوض بها المباراة في أول ظهور للفريق ما يعد توقف تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

Advertisements

كما يعلن فايلر خلال المحاضرة أسماء اللاعبين المشاركين في المباراة "القائمة" التي ستدخل بمعسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض التدريبات الجماعية.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.