شكرا لقرائتكم الأوليمبي يُجرى المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي والجهاز الفنى والادارى والعاملين بالفريق المسحة الطبية الاولى للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالتعاون مع أتحاد الكرة ، داخل ملعب ستاد عز الدين يعقوب أستعداداً لأستئناف التدريبات تمهيدا لعودة مباريات الدورى .

وكان اتحاد الكرة قرر أستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد كابتن أحمد سارى ، المدير الفني بأنه من المقرر عودة التدريبات عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للاعبين والجهاز لطبي ، وعمل قياسات بدنية للاعبين لوضع برنامج بدني لاعداد الفريق بعد فترة توقف أمتدت لاكثر من أربعة أشهر .

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وقال المدير الفني " بالتأكيد الفترة المقرره لتجهيز الفريق لخوض اللقاءات الرسمية لا تكفي ولكن الجميع يعلم حجم المسؤولية بسبب موقف الفريق في جدول المسابقة ، خاصة في ظل إعلان أتحاد الكرة أقامة الدورى بنفس الشروط المعلنه .

وأضاف " سارى " أمام الأوليمبي 5 مباريات متبقية يجب حصد 15 نقطة لضمان الهروب من شبح الهبوط ، وذلك بتكاتف الجميع للخروج من الموقف الصعب .