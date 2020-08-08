شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. أحمد الشيخ ينتظم فى تدريبات الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة وجاء انتظام الشيخ في المران بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس الأول حيث غاب عن المران الجماعي أمس واكتفي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة انبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جاهزية احمد الشيخ لمباراة انبي و أضاف مدير الكرة إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم ، وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس الأول ، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعي أمس قبل انتظامه في المران الجماعي اليوم.