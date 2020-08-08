شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي..متولي وأشرف للدفاع.. ورباعى هجومى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت ملامح تشكيل الاهلي تتضح لمباراة أنبي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأحد، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الأولى للفريقين منذ عدة أشهر بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا.

الاهلي سيفقد عدد كبير من لاعبيه في مباراة الغد أبرزهم حسين الشحات الذي أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للاصابة بجذع في الكاحل ورامي ربيعة للأيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر ورمضان صبحي لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي فيما سيتحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة في اللقاء عقب مران الفريق اليوم حيث عاني اللاعب مؤخراً من كدمة في القدم ، بينما يتواصل غياب كلاً من محمد محمود وكريم نيدفيد للأصابة.

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التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة أنبي ، يضم ، كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولي ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن وفي الوسط يلعب عمرو السولية بجانب المالي آليو ديانج وفي النصف الهجومي يلعب محمد مجدي قفشة وأجاي وجيرالدو ومروان محسن.

ويدخل الأهلي المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة فيما يدخل سموحة المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.