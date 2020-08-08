شكرا لقرائتكم مدرب لايبزيغ يتوقع مواجهة صعبة أمام أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع جوليان ناغلسمان مدرب فريق لايبزيغ الألماني مواجهة صعبة في أول ظهور له بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل، عندما يواجه فريق أتلتيكو مدريد، بقيادة دييغو سيميوني.

وقال جوليان ناغلسمان، يوم السبت، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه للتوجه لمدينة العاصمة البرتغالية لشبونة: سيكون الأمر متعلقا بالصبر. أتلتيكو لديه خبرة في غلق الملعب لفترة وتلقي أهداف قليلة، لا يمكننا التقدم بشكل أعمى.

ويواجه لايبزيغ يوم الخميس فريق أتلتيكو مدريد، وصيف نسختي 2014 و2016، إذ يلتقي الفائز منهما في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأتالانتا.

ويسابق المدافع مارسيل هالستينبيرغ الزمن للتعافي من مشكلة في الظهر، بينما لم تكتمل جاهزية المهاجم باتريك ستشيك إذ استأنف التدريبات مؤخرا.