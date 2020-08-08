شكرا لقرائتكم فاران يتحمل مسؤولية خروج ريال مدريد من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني تحمله مسؤولية هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 - 2 مساء الجمعة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واهتزت شباك ريال مدريد بهدفين إثر خطأين من جانب فاران، ليفوز مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية 4- 2 لمباراتي الذهاب والإياب ويتأهل إلى دور الثمانية، بينما ودع البطولة ريال مدريد الأكثر تتويجا بها برصيد 13 لقبا.

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وقال فاران عقب المباراة: أردت أظهر في العلن لأن هذه الهزيمة جاءت بسببي، استعد الفريق بشكل جيد حقا لهذه المباراة ولكن الأخطاء كلفتنا. إنني حزين وأشعر بالأسف لزملائي، ربما جازفنا كثيرا في وقت مبكر للغاية من المباراة، وقد دفعنا ثمن هذا. هناك مراكز على أرض الملعب إذا ارتكبت فيها أخطاء، قد تكون مكلفة حقا.

وكان فاران قد قدم عروضا رائعة خلال آخر 11 مباراة لريال مدريد في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، والتي لم يهدر خلالها الفريق سوى نقطتين، ليتوج في النهاية باللقب، وقد أبدى لاعبو ريال مدريد دعمهم لفاران بعد أن قدم أمام مانشستر سيتي أسوأ مباراة له خلال العام.

وقال توني كروس في تصريحات لشبكة "سكاي" التلفزيونية عقب المباراة: رافائيل فاران كان رائعا طوال الموسم، لذلك لن نركز اللوم عليه.