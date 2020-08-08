شكرا لقرائتكم زيدان بعد الخروج الأوروبي: فخور بلاعبي ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، خيبة أمله إثر خروج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه فخور بما قدمه الفريق خلال هذا الموسم.

وخسر ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1 - 2 مساء الجمعة في إياب دور الستة عشر، ليفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية 4 - 2 ويتأهل إلى دور الثمانية.

وقال زيدان عقب المباراة: بالطبع لا يمكننا الشعور بالسعادة، لقد خسرنا المباراة وخرجنا، نحن فخورون بما قدمنا هذا الموسم، هذه هي كرة القدم. خسرنا أمام فريق جيد وعلينا تقبل هذا.

وكانت مباراة الجمعة الهزيمة الأولى لزيدان في مواجهة بأدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال، منذ بداية مشواره في منصب المدير الفني لريال مدريد مطلع 2016.