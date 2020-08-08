شكرا لقرائتكم لامبارد: رحيل ويليان لن يؤثر على تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أنه غير واثق من استمرار الجناح المخضرم ويليان مع ناديه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل، لكنه لا يتوقع شعور أي طرف بخيبة أمل كبيرة إذا رحل اللاعب البرازيلي عن النادي اللندني.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ويليان يقترب من الانتقال إلى الجار اللندني أرسنال بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام بعد أن عرض ناديه الحالي عليه تمديد الارتباط لعامين فقط، وهو ما لم يعجبه، إذ ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع نادريه نهاية الموسم الحالي.

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وسيلتقي تشيلي في إياب دور 16 للبطولة الأوروبية الأولى للأندية يوم السبت مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا وسيغيب ويليان عن المواجهة، بسبب إصابة في الكاحل، وقال لامبارد للصحافيين: ليس لدي إجابة محددة عن رحيل ويليان أو استمراره في تشيلسي لأن ويليان هو لاعب في فريقنا في الوقت الحالي، ولن يكون هناك مجال للشعور بخيبة أمل من جانب أي طرف جراء ذلك.

وأضاف المدرب بالتأكيد نحن كفريق بذلنا كل ما نستطيع لتوضيح الأمور له وعلاقتي معه جيدة. ولن أشعر بخيبة أمل إذا رحل بالفعل، لعبت معه ودربته وهو رائع كشخص وكلاعب وهذا هو شعوره تجاه تشيلسي، لكني لا أريد أن يسعى أحد للبحث عن مواقف سلبية لأن النادي تصرف بصورة طيبة تماما.

وأحرز ويليان 63 هدفا في 339 مباراة لعبها في صفوف تشيلسي منذ انضمامه إليه قادما من الدوري الروسي الممتاز في 2013.