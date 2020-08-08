شكرا لقرائتكم سيتي يقصي ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسببت هفوات الفرنسي رافاييل فاران في حرمان فريقه ريال مدريد الإسباني من مواصلة مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته 1 - 2 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وتأهل الفريق الإنجليزي لدور الثمانية في البطولة القارية، بعدما سبق أن تغلب على نظيره الإسباني 2 - 1 أيضا في لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 4 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويطيح بالفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، من المسابقة مبكرا.

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وبدا واضحا تأثر الريال بغياب مدافعه وقائده سيرخيو راموس، الذي اكتفى بمتابعة المباراة من مدرجات ملعب (الاتحاد) بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب التي أقيمت في فبراير الماضي، قبل توقف المسابقة لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، مستفيدا من هفوة لفاران، لكن الفرنسي كريم بنزيمة أعاد الأمل للريال من جديد، عقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 28.

وأصاب فاران جماهير الريال بصدمة أخرى، بعدما تسبب في تلقي فريقه هدف آخر في الدقيقة 68، عبر البرازيلي غابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي، ليقضي على أحلام الملكيين في بلوغ دور الثمانية.