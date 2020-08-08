تفاصيل عقوبة الأهلي على حسين الشحات

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التحقيق مع حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب خرق الحظر الإعلامي.

وأجرى عبدالحفيظ مكالمة مع حسين الشحات من أجل التحقيق معه حول خرق الحظر الإعلامي ومعرفة حقيقة حديثه في وسائل الإعلام، ومن ثم اتخاذ قراره ضده بتوقيع غرامة مالية من عدمه.

وبات حسين الشحات مهددًا بالغرامة المالية حال تأكد عبدالحفيظ من خرقه للحظر الإعلامي،حيث أبلغ مدير الكرة جميع اللاعبين على جروب "الواتس آب" بفرض حظر منذ شهر إبريل الماضي، بالإضافة إلى تعليق "ورقة" في غرف خلع الملابس تفيد ذلك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان النجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق، قد تعرض للغرامة المالية في وقت سابق بعدما خرج في إحدى الحلقات التلفزيونية، وقام بخرق الحظر الإعلامي.

وكشف مصدر مُطلع بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول سيتم توقيع عقوبة مغلظة عليه، بسبب كسره الحظر الإعلامي المفروض على الفريق خلال الفترة الحالية.

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن العقوبة التي سيتم توقيعها على الشحات ستكون 250 ألف جنيه، وفقًا للائحة التي وضعها مدير الكرة بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي ووافق عليها محمود الخطيب رئيس النادي.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق، في أحد المستشفيات الخاصة بأكتوبر، قبل عدة أسابيع، بعد شكواه خلال الفترة التي سبقت فيروس كورونا، من آلام في البطن، وأثر بشكل كبير على مستواه مع المارد الأحمر.

وأكد حسين الشحات، في وقت سابق، خلال تصريحات تلفيزيونية، أنه اقترب من العودة للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها في الفتاق خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "سأتواجد مع الفريق قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، وسأشارك وأدعم فريقي وزملائي للفوز بالبطولة ولتحقيق حلم الجماهير واللاعبين وهو حصد اللقب الإفريقي الغائب عن الفريق منذ 2013".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، دفع حق رعاية حسين الشحات لفريقه السابق الشرقية للدخان، وأكد مجلس الأهلي وفقًا للموقع الرسمي للنادي، في إطار احترام النادي الأهلي للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحرصًا على العلاقات الطيبة، وافق المجلس الأحمر على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلي، حيث يعد فريق الشرقية للدخان هو الفريق السابق لحسين الشحات، الذي شهد ظهوره الأول وتألقه في عالم المستديرة، خاصة بمختلف فرق الناشئين والشباب.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.